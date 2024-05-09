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16:17, 9 мая 2024Бывший СССР

Президент Таджикистана назвал Россию стратегическим партнером

Рахмон заявил, что Россия является стратегическим партнером Таджикистана

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Москва является для Душанбе стратегическим партнером и союзником. Об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

По его словам, недруги хотели бы поссорить государства. России и Таджикистану нужно сообща бороться с глобальными вызовами и угрозами, отметил Рахмон. Он также добавил, что самая большая военная база России за пределами своего государства находится именно в Таджикистане.

8 мая Рахмон прилетел в Москву, 9 мая он посетил парад Победы на Красной площади.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином объяснил причины действий российских служб, которые в том числе коснулись граждан Таджикистана. По его словам, тщательные проверки иностранцев, прибывающих в Россию, связаны с профилактикой терроризма и носят временный характер. Ужесточить их пришлось после теракта в «Крокус Сити Холле».

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      Алина Гончарова
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