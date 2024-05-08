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18:28, 8 мая 2024Бывший СССР

Президент Таджикистана прилетел в Москву

Президент Таджикистана Рахмон прилетел в Москву на парад Победы

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в Россию. Прибытие главы государства в Москву подтвердили в посольстве республики в РФ, передает РИА Новости.

У самолета Рахмона встретили замглавы российского МИД Михаил Галузин и другие официальные лица.

6 мая стало известно, что президент Таджикистана посетит в Москве 9 мая праздничный парад Победы. Приглашение на него Рахмон получил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. В связи с визитом главы республики в РФ празднование Дня Победы в Душанбе прошло на день раньше, 8 мая.

Днем 8 мая в Москву прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. В российскую столицу глава государства прилетел с визитом для участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и посещения парада Победы.

Кроме того, в Москву 8 мая прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Также сообщалось, что в Россию прилетел глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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      Екатерина Грищенко
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