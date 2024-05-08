Президент Казахстана прибыл в Россию

Президент Казахстана Токаев прибыл в Россию

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой посольство республики в Москве.

Самолет главы государства приземлился в Москве, сообщили в дипмиссии.

Ранее сообщалось, что Токаев примет участи в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также мероприятиях по случаю Дня Победы.

8 мая в столицу России прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Он также примет участие в заседании ЕАЭС и посетит торжественные мероприятия 9 мая.