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14:24, 8 мая 2024Бывший СССР

Президент Узбекистана прилетел в Россию

Президент Узбекистана Мирзиеев прилетел в Москву для участия в саммите ЕАЭС
Шавкат Мирзиёев

Шавкат Мирзиёев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел в Москву. О прибытии главы республики в российскую столицу сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Мирзиеева у трапа самолета встретили исполняющий обязанности вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также другие официальные лица.

Президент Узбекистана прибыл в Россию с рабочим визитом. В его рамках 8 мая по приглашению российского лидера Владимира Путина глава государства примет участие в саммите Евразийского экономического совета (ЕАЭС). 9 мая Мирзиеев посетит в Москве торжественные мероприятия в честь Дня Победы.

Ранее стало известно о прибытии в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также в среду в Россию прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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      Екатерина Грищенко
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