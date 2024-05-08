Президент Узбекистана прилетел в Россию
Президент Узбекистана Мирзиеев прилетел в Москву для участия в саммите ЕАЭС
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прилетел в Москву. О прибытии главы республики в российскую столицу сообщает РИА Новости.
Уточняется, что Мирзиеева у трапа самолета встретили исполняющий обязанности вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также другие официальные лица.
Президент Узбекистана прибыл в Россию с рабочим визитом. В его рамках 8 мая по приглашению российского лидера Владимира Путина глава государства примет участие в саммите Евразийского экономического совета (ЕАЭС). 9 мая Мирзиеев посетит в Москве торжественные мероприятия в честь Дня Победы.
Ранее стало известно о прибытии в Москву президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также в среду в Россию прилетел премьер-министр Армении Никол Пашинян.