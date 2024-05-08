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11:07, 8 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Россию

Лукашенко прибыл в Россию, где примет участие в саммите ЕАЭС

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает БелТА в Telegram.

«Лукашенко прибыл в Москву», — говорится в публикации. Белорусский лидер примет участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и посетит парад Победы 9 мая.

Ранее сообщалось, что на саммите ЕАЭС могут пройти переговоры Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Глава белорусского МИД Сергей Алейник отметил, что мероприятие является хорошей площадкой для встреч.

7 мая Лукашенко сообщил, что 8 мая в Москве обсудит с Путиным совместную координацию и применение войск с использованием ядерных спецбоеприпасов. Кроме того, он добавил, что на встрече они с российским лидером примут некое «окончательное решение».

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      Кристина Есикова
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