В Минске допустили переговоры Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС

Глава МИД Белоруссии допустил переговоры Путина и Лукашенко на саммите ЕАЭС

На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут пройти переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Возможность их проведения допустил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, передает РИА Новости.

«Это хорошая площадка для проведения двусторонних встреч и переговоров. (...) И я уверен, что предстоящий саммит не будет исключением, президенты найдут возможность пообщаться, обсудить те или иные вопросы двусторонней повестки дня и обменяться мнениями по развитию региональной ситуации», — отметил глава МИД Белоруссии.

Представитель внешнеполитического ведомства республики подчеркнул, что Минск готовится к юбилейному саммиту ЕАЭС, который пройдет 8 мая. Он добавил, что частота и уровень контактов Путина и Лукашенко «вселяют оптимизм».

Ранее Алейник сообщал, что Лукашенко собирается остаться в Москве после участия в саммите ЕАЭС. По словам главы МИД Белоруссии, президент страны планирует присутствовать на параде Победы в российской столице 9 мая.