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17:20, 6 мая 2024Бывший СССР

Лукашенко запланировал остаться в Москве на парад 9 мая

Глава МИД Белоруссии: Лукашенко планирует присутствовать на параде в Москве

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел (МИД) республики Сергей Алейник в интервью РИА Новости.

«Пока в планах — да», — заявил дипломат, отвечая на вопрос, остается ли белорусский лидер после участия в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 8 мая.

Ранее Сергей Алейник заявил, что с белорусской территории не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия.

По его словам, в принятых на Всебелорусском народном собрании концепции нацбезопасности и военной доктрине страны прописана возможность страны обеспечить безопасность и обороноспособность всеми имеющимися силами и средствами. В частности, включая союзнические отношения с РФ и отношения в сфере взаимодействия оборонных ведомств двух государств.

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      Валентин Карант
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