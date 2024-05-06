В МИД Белоруссии исключили угрозы и агрессию с территории страны

МИД Белоруссии: с территории республики не будет исходить угроза и агрессия

С белорусской территории не будет исходить угроза и не может быть совершена агрессия. Об этом рассказал глава МИД республики Сергей Алейник, пишет РИА Новости.

«Ключевой момент заключается в том, что Беларусь всегда была и остается миролюбивым государством. С территории Беларуси никогда не исходила и не будет исходить угроза», — указал он.

По словам Алейника, в принятых на Всебелорусском народном собрании концепции нацбезопасности и военной доктрине страны прописана возможность страны обеспечить безопасность, свою обороноспособность всеми имеющимися силами и средствами. В частности, включая союзнические отношения с РФ и отношения в сфере взаимодействия оборонных ведомств двух государств.

В конце апреля Белоруссия в военной доктрине прописала тенденции для вовлечения страны в конфликт. Так, в документе указываются активные военные приготовления стран Восточной Европы. Государства создают условия для использования их в войне по доверенности коллективного Запада против Белоруссии и ее союзников, сказано в доктрине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна будет воевать только в том случае, если кто-то ступит на ее территорию.

При этом политик подчеркнул, что Белоруссия не хочет этой войны. Он призвал не инициировать ее.

