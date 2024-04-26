В Белоруссии прописали тенденции для вовлечения страны в конфликт

Белоруссия прописала в доктрине тенденции для вовлечения страны в конфликт

Белоруссия в военной доктрине прописала тенденции для вовлечения страны в конфликт. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В доктрине указываются активные военные приготовления стран Восточной Европы. Отмечается, что эти государства создают условия для использования их в войне по доверенности коллективного Запада против Белоруссии и ее союзников. Кроме того, среди тенденций перечислен украинский конфликт, создавший очаг напряженности у белорусских границ.

Подчеркивается, что поддержка обострения на Украине и препятствование мирному урегулированию становятся причиной предпосылок для эскалации ситуации, а также увеличения количества участников за счет Польши и других стран НАТО. «Данные тенденции повышают вероятность вовлечения Республики Беларусь в международный вооруженный конфликт», — сказано в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Белоруссия указала в доктрине возможность оказания помощи дружественным странам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров. В документе прописано, что Минск считает применение силы против любого из государств-участников Союзного государства как посягательство на Союзное государство в целом.