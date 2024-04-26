Белоруссия прописала помощь союзников в военной доктрине

Белоруссия прописала возможность оказания помощи союзникам в военной доктрине

Белоруссия в своей военной доктрине прописала возможность оказания помощи дружественным государствам на основании двусторонних и многосторонних международных договоров. Документ размещен на Национальном правовом интернет-портале.

Доктрина была утверждена Всебелорусским народным собранием. Как следует из документа, Белоруссия возможным оказание военной помощи союзникам, в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности. Кроме того, в доктрине подчеркивается, что Белоруссия считает применение силы против любого из государств-участников Союзного государства, как посягательство на Союзное государство в целом.

Также в военной доктрине Белоруссии отмечается, что цель НАТО заключается в помощи США по установлению контроля над европейским континентом.