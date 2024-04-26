Военная доктрина Белоруссии: НАТО помогает США взять под контроль Европу

В военной доктрине Белоруссии обозначили основную функцию НАТО в Европе. Как сообщается в документе, цель альянса заключается в помощи США по установлению контроля над европейским континентом. Утвержденная Всебелорусским народным собранием доктрина была размещена на Национальном правовом интернет-портале.

В доктрине отмечается, что альянс продолжает необоснованное расширение за счет принятия новых членов. «Наметилась тенденция по связыванию всех государств Европейского союза членством в данном военно-политическом блоке. Для других государств выстраиваются механизмы вовлечения в военную деятельность НАТО без предоставления им членства», — указывается в документе.

Кроме того, подчеркивается, что США и Великобритания разжигают очаги напряженности в Европе, а также поощряют региональные амбиции некоторых европейских стран. «Следствием таких шагов становится повышение агрессивности политики руководства Польши и стран Балтии, формирование ими образа врага из Белоруссии в угоду своим внутриполитическим интересам», — констатируется в доктрине.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Прибалтики отдали Западу свои территории для их полного уничтожения. Он напомнил, как входящие в НАТО страны упрекали Минск в размещении ядерного оружия.