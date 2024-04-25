Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 25 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко заявил об отдавшихся Западу для уничтожения Польше и Прибалтике

Лукашенко: Польша и Прибалтика отдали свои территория для их полного уничтожения
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Henadz Zhikov / XinHua / Globallookpress.com

Польша и страны Прибалтики отдали Западу свои территории для их полного уничтожения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, трансляция доступна на YouTube.

Он напомнил, как входящие в НАТО страны упрекали Минск в размещении ядерного оружия. По мнению главы государства, это значит, что в случае столкновения первый удар будет нанесен именно по территории Белоруссии.

«А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью уничтожить и создать там опорные пункты для атаки на восток», — резюмировал Лукашенко.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о судьбе начатых арестованным замглавы Минобороны стройках

      Россияне назвали способы не попасться на уловки мошенников

      Суд Кипра дал согласие на экстрадицию в США россиянина Артура Петрова

      Германия и Франция решили реформировать европейское оборонное сотрудничество

      Очередные российские спортсмены отказались от участия в Олимпиаде-2024

      Песков прокомментировал тайную поставку Украине ракет ATACMS

      Лукашенко заявил об отдавшихся Западу для уничтожения Польше и Прибалтике

      Песков анонсировал объемное выступление Путина

      Российская студентка родила в туалете и заколола младенца маникюрными ножницами

      Диетолог призвал отказаться от некоторых фруктов при похудении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше