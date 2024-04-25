Лукашенко заявил об отдавшихся Западу для уничтожения Польше и Прибалтике

Лукашенко: Польша и Прибалтика отдали свои территория для их полного уничтожения

Польша и страны Прибалтики отдали Западу свои территории для их полного уничтожения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании, трансляция доступна на YouTube.

Он напомнил, как входящие в НАТО страны упрекали Минск в размещении ядерного оружия. По мнению главы государства, это значит, что в случае столкновения первый удар будет нанесен именно по территории Белоруссии.

«А сами Польша и Прибалтика вообще отдали свои территории для того, чтобы их полностью уничтожить и создать там опорные пункты для атаки на восток», — резюмировал Лукашенко.