Лукашенко заявил о желании «тихушек и лохушек» уничтожить Белоруссию

Лукашенко: «тихушки и лохушки» планируют уничтожить Белоруссию

«Тихушки и лохушки» призвали уничтожить Белоруссию, они корректируют силовой сценарий смены власти. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Белоруссия является последней страной в Европе, где применяется смертная казнь. Ради смены власти в Белоруссии они действительно готовы пойти на все. "Тихушки и лохушки" призвали уничтожить Беларусь, сейчас они корректируют силовой сценарий смены власти, так называемый план "Перамога 2.0", ("Победа 2.0" — прим. «Ленты.ру»)», — сказал белорусский лидер.

По его словам, белорусские спецслужбы знают, в каких тренировочных лагерях Европы белорусов подготавливают для смены власти в стране.

Ранее Лукашенко назвал условия своей отставки. Он заявил, что это произойдет, если ему об этом скажет народ и рядом будет преданный человек.