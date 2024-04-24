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18:12, 24 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко назвал два условия своего ухода «на покой»

Лукашенко оставит власть по просьбе народа и когда рядом будет преданный человек

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уйдет «на покой», когда ему об этом скажет народ и рядом будет человек, который не предаст. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уйду на покой только тогда, когда вы мне в какой-то форме скажете: "Все". И когда рядом будет стоять человек, который не предаст, который будет идти на баррикады, не боясь. Который не будет считаться ни с чем, даже с собственной жизнью», — сказал президент.

Также он подчеркнул, что хочет, чтобы финиш его политической жизни был достойным, и чтобы власти Белоруссии не угробили то, что сами создали.

Ранее Александра Лукашенко признали лидером Всебелорусского народного собрания (ВНС). Кроме того, на пост заместителя председателя ВНС был выбран Александр Косинец.

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      Илья Таксюр
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