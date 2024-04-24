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15:20, 24 апреля 2024Бывший СССР

Лукашенко указал на достигнутый при нем высочайший уровень жизни в Белоруссии

Лукашенко: мы никогда не жили так хорошо, как сейчас

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Белорусы никогда не жили так хорошо, как живут сейчас. О том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на достигнутый при нем высочайший уровень жизни в республики, сообщает Telegram-канал BELTA.

«Конечно, могли бы и лучше, но у нас нет того, что в Эмиратах и России. Признаем, чтобы не кидаться в революционные трансформации. Не для этого треть века назад мы отводили народ от пропасти. И отвели», — заявил Лукашенко в своем выступлении на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Он добавил, что при сопоставлении ресурсных возможностей республики с усилиями, которые приложили власти Белоруссии, достижения страны вызывают гордость.

Ранее Лукашенко объяснил значение прогрессивных форм западной демократии для Белоруссии. По его словам, страна не отрицает практики народного представительства, а интегрирует их, если они не противоречат ценностям народа.

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      Глеб Палехов
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