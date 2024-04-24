Лукашенко объяснил значение прогрессивных форм демократии для Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия не отрицает прогрессивные формы демократии, а интегрирует

Белоруссия не отрицает прогрессивные формы западной демократии, а интегрирует их, если они не противоречат ценностям народа. Так значение практик народного представительства для республики объяснил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Мы спокойно относимся к неприятию западными либералами нашей модели политического развития. Невзирая на это, сами мы не отрицаем прогрессивные формы западноевропейской демократии. Мы их интегрируем. В свое политическое устройство, в свою культуру, в свое мировосприятие, если они не противоречат нашим принципам и ценностям», — заявил Лукашенко в своем выступлении на заседании VII Всебелорусского народного собрания.

Он добавил, что Всебелорусское народное собрание должно стать органом, который интегрирует мировой политический опыт и белорусские национальные традиции.

Ранее Лукашенко напомнил об истечении каденции президента Украины Владимира Зеленского. По словам белорусского лидера, Москва может отказаться подписывать мирные соглашения с нелегитимным главой украинского государства.