Лукашенко напомнил об истекающих президентских полномочиях Зеленского

Лукашенко: на Украине в мае истекают президентские полномочия Зеленского

После истечения президентских полномочий Зеленского в мае 2024 года может создаться ситуация, при которой на Украине будет не с кем подписывать мирный договор. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видеозапись общения президента с представителями СМИ опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

«У Володи Зеленского 22 или 21 мая заканчивается срок полномочий. Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: "Ребят, а с кем подписывать договор?" С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли», — отметил он.

Белорусский лидер отметил, что при подписании мирного договора с нелегитимным президентом будущие власти Украины могут не признать этот документ. При этом он подчеркнул, что рейтинг Зеленского быстро падает среди населения страны.

Ранее Лукашенко заявил, что вступление Белоруссии в войну с Украиной ничего не даст, так как граница заминирована и забетонирована. Он также отметил, что НАТО стремится втянуть Минск в конфликт.

