Лукашенко заявил о желании НАТО втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Лукашенко: НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

НАТО хочет втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Это (вступление Белоруссии в конфликт — прим. «Ленты.ру») они хотят и делают все, чтобы нас втянуть в войну с Украиной», — отметил он.

Ранее Лукашенко назвал бессмысленными переговоры России и Украины. При этом он отметил, что Белоруссия может способствовать их проведению.

Помимо этого, белорусский лидер заявил, что Минск поддерживает позицию России по мирному процессу на Украине. По его мнению, сегодня есть все, чтобы договариваться о мире.