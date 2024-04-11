Лукашенко указал на наличие условий для начала мирных переговоров по Украине

Лукашенко: на Украине заговорят о мире, когда этого захотят на Западе

Минск поддерживает позицию России по мирному процессу на Украине. Сегодня есть все, чтобы договариваться о мире, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Я абсолютно поддерживаю позицию российского руководства и вашу позицию по мирному процессу в этом конфликте. Абсолютно поддерживаю. Сегодня есть все, чтобы сесть и договариваться», — отметил он.

По словам Лукашенко, «если за океаном захотят разговаривать о мире, то и на Украине этот голос услышат».

Ранее Александр Лукашенко рассказал, что Белоруссия готова к тому, что Запад планирует направить военных к украинско-белорусской границе. По его словам, он не хотел бы продолжения эскалации ситуации на Украине через поставки оружия и боеприпасов Западом.