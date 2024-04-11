Лукашенко прокомментировал переброску западных военных к границе Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия готова к переброске западных военных к границе

Белоруссия готова к тому, что Запад планирует направить военных к украинско-белорусской границе. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Сейчас они начали поговаривать о переброске своих уже военных на Украину, скорее всего на границу к Беларуси. Ждем, пусть перебрасывают», — прокомментировал ситуацию белорусский лидер.

Он отметил, что не хотел бы продолжения эскалации ситуации на Украине Западом через поставки оружия и боеприпасов.

Ранее Лукашенко заявил, что не видит смысла в переговорах России и Украины после теракта в «Крокус Сити Холле». При этом он отметил, что Белоруссия может помочь России в переговорах.