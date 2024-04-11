Лукашенко назвал бессмысленными переговоры России и Украины

Лукашенко заявил, что не видит смысла в переговорах России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не видит смысла в переговорах России и Украины. Об этом он заявил, отвечая на вопрос российских журналистов о том, как Москве разговаривать с Киевом после теракта в «Крокус Сити Холле», передает РИА Новости.

«Стремиться вам туда с ними как-то разговаривать я смысла не вижу. Зачем вы будете ползать перед кем-то и проситься поговорить про "Крокус"? Украинцы украинцами, но за украинцами стоят определенные силы», — заявил белорусский лидер.

При этом он отметил, что Белоруссия может помочь России в переговорах с Украиной.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что следователи обнаружили свидетельства причастности украинских спецслужб к теракту в «Крокус Сити Холле». По их мнению, они могли участвовать в подготовке боевиков к нападению.