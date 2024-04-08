Следователи нашли связь террористов из «Крокуса» со спецслужбами Украины. Что известно о расследовании?

СК РФ выявил связь между терактом в «Крокусе» и украинскими спецслужбами

В Следственном комитете России заявили, что нашли свидетельства связи устроивших теракт в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами. Те могли участвовать в подготовке террористов к нападению на подмосковный концертный зал.

Ранее в телефонах подозреваемых в теракте находили фото с флагом и гербом Украины, а также снимки военных и бронетехники у разрушенных домов.

В СК заявили о значимых данных об обстоятельствах подготовки террористов

Ведомство 8 апреля сообщило, что председатель СК Александр Бастрыкин провел очередное оперативное совещание и заслушал последние результаты расследования теракта.

Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами Следственный комитет России

Другие подробности о том, какие именно данные могут свидетельствовать о такой связи, не приводятся.

Также было отмечено, что на данный момент установлены 11 человек, причастных к теракту и которым предъявлены обвинения. Все они арестованы на время расследования.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кроме того, в СК сообщили о продолжающейся работе с потерпевшими и свидетелями, а также работе по выявлению других исполнителей, пособников и организаторов. «Следственный комитет воссоздает полную картину произошедшего, буквально по крупицам собирая мельчайшие доказательства», — добавили в ведомстве.

На связь с Украиной указывали фото в телефоне и финансовые операции

Ранее в апреле Следственный комитет заявлял, что в телефоне одного из напавших на «Крокус Сити Холл» обнаружены фотографии с флагом и гербом Украины, а также есть снимки военных (предположительно, из ВСУ) и бронетехники у разрушенных домов.

Также было найдено изображение украинской почтовой марки с военным, показывающим нецензурный жест. Содержимое гаджета подтверждает связь нападения на концертный зал с украинским следом, утверждали в ведомстве.

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

СК также связал теракт в «Крокусе» с проведением специальной военной операции на Украине. Следователи заявили, что преступники выбрали концертный зал для совершения теракта по указанию некоего куратора. Утром 24 февраля 2024 года один из террористов отправил куратору скриншоты изображений входов в здание концертного зала, а также снимки подъездных путей к нему.

Ранее утверждалось, что обвиняемые по делу о теракте рассказали на допросах, что после атаки направлялись в Киев. По их словам, им обещали передать денежное вознаграждение на территории Украины.

Кроме того, связь напавших и украинских спецслужб якобы подтверждается сведениями о финансовых операциях террористов.

МИД требовал от Украины выдать причастных к теракту

31 марта МИД России заявил, что от Киева требуют арестовать и выдать причастных к терактам, совершенным на территории РФ. В ведомстве отметили, что теракт в «Крокус Сити Холле» является далеко не первой атакой против России за последнее время.

Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб МИД России

В министерстве подчеркнули, что борьба с международным терроризмом является обязанностью каждого государства, и пригрозили Киеву международной правовой ответственностью за нарушение обязательств по антитеррористическим конвенциям.