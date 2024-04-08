Установлена связь устроивших теракт в «Крокусе» с украинскими спецслужбами

СК установил связь совершивших теракт в «Крокусе» с украинскими спецслужбами

Названо число фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Начало событий в новости Названо число фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Следователи установили связь совершивших теракт в «Крокус сити холле» с украинскими спецслужбами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин получил от подчиненных последние результаты расследования теракта. В распоряжении следователей имеются значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов.

По крупицам собраны доказательства, позволяющие восстановить полную картину произошедшего, отметили в пресс-службе СК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию исполнителей, пособников и организаторов теракта, в том числе с помощью потерпевших и свидетелей, с которыми работают следователи.

Также устанавливаются личности погибших.

Сейчас по делу о теракте проходят 11 человек. Им предъявлены обвинения, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

5 апреля стало известно, что Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении 11-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Им оказался уроженец Таджикистана Шарипзода Мухаммад Зоир, который обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.