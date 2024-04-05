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17:38, 5 апреля 2024Силовые структуры

Еще одному фигуранту дела о теракте в «Крокусе» избрали меру пресечения

Суд Москвы арестовал 11 фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 мая

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении одиннадцатого фигуранта дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Уроженец Таджикистана Шарипзода Мухаммад Зоир пробудет под арестом до 22 мая. Он обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

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