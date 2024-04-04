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18:09, 4 апреля 2024Силовые структуры

Одного из трех задержанных пособников теракта в «Крокусе» доставят в Москву

Задержанного в Омске пособника террористов из «Крокуса» доставят в Москву
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Начало событий в новости ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Одного из трех задержанных пособников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» доставят в Москву для избрания меры пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Речь идет о задержанном в Омске выходце из Центрально-Азиатского региона.

Сотрудники ФСБ 4 апреля задержали троих пособников теракта в подмосковном «Крокусе». Силовая операция была проведена в Москве, Омске и Екатеринбурге.

По данным спецслужб, задержанные финансировали покупку оружия и транспорта для террористов и вербовали пособников. У одного из них имеется российское гражданство.

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      Олеся Мицкевич
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