Одного из трех задержанных пособников теракта в «Крокусе» доставят в Москву

Задержанного в Омске пособника террористов из «Крокуса» доставят в Москву

Начало событий в новости ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

Одного из трех задержанных пособников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» доставят в Москву для избрания меры пресечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Речь идет о задержанном в Омске выходце из Центрально-Азиатского региона.

Сотрудники ФСБ 4 апреля задержали троих пособников теракта в подмосковном «Крокусе». Силовая операция была проведена в Москве, Омске и Екатеринбурге.

По данным спецслужб, задержанные финансировали покупку оружия и транспорта для террористов и вербовали пособников. У одного из них имеется российское гражданство.

