Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:22, 4 апреля 2024Силовые структуры

Появилось видео задержания троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

ФСБ опубликовало видео задержания подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

ФСБ опубликовало видео задержания подозреваемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Кадрами делится Baza.

На появившихся кадрах видно, как силовики выбегают из машины и кладут на землю идущего по частному сектору мужчину. Один из правоохранителей направляет в сторону задержанного оружие, а двое других надевают на него наручники.

Следующее задержание происходило вечером среди многоэтажек. Силовики также выбежали из машины, схватили идущего по улице мужчину, надели на него наручники и посадили в свою машину.

Ранее стало известно, что в Москве, Екатеринбурге и Омске задержали троих пособников теракта в «Крокусе».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за несколько часов до атаки на «Крокус» чеченец совершил суицид в полиции. Был ли он причастен к теракту?

      Один российский парк признали самым лучшим в стране

      Украинская туристка запугала ножами водителя такси из-за цены поездки

      21-летняя украинская модель разбилась на Ferrari в Италии

      ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области

      Первого пациента с пересаженной почкой свиньи выписали из больницы

      Стали известны детали плана помощи НАТО Киеву на сумму 100 миллиардов долларов

      В России высказались об угрозе отправки войск Франции и Британии на Украину

      Россия резко сократила вывоз бензина по железной дороге

      Дан прогноз цен на загородные дома в Подмосковье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше