Появилось видео задержания троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

ФСБ опубликовало видео задержания подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»

ФСБ опубликовало видео задержания подозреваемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Кадрами делится Baza.

На появившихся кадрах видно, как силовики выбегают из машины и кладут на землю идущего по частному сектору мужчину. Один из правоохранителей направляет в сторону задержанного оружие, а двое других надевают на него наручники.

Следующее задержание происходило вечером среди многоэтажек. Силовики также выбежали из машины, схватили идущего по улице мужчину, надели на него наручники и посадили в свою машину.

Ранее стало известно, что в Москве, Екатеринбурге и Омске задержали троих пособников теракта в «Крокусе».