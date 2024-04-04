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15:34, 4 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» из Омска, Москвы и Екатеринбурга

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди задержанных один гражданин России и двое иностранных граждан, уточняет РИА Новости. Известно, что двое фигурантов переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались террористами, а третий – занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

Уточняется, что все трое являются выходцами из центрально-азиатского региона.

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      Олеся Мицкевич
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