ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

ФСБ задержала пособников теракта в «Крокусе» из Омска, Москвы и Екатеринбурга

Сотрудники ФСБ задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске троих пособников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди задержанных один гражданин России и двое иностранных граждан, уточняет РИА Новости. Известно, что двое фигурантов переводили деньги на покупку оружия и транспорта, которые использовались террористами, а третий – занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

Уточняется, что все трое являются выходцами из центрально-азиатского региона.