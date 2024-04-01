Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» отправили в СИЗО

Суд арестовал Юсуфзоде по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный суд Москвы арестовал Якубджони Юсуфзоде по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании десятому фигуранту дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Его отправили в СИЗО до 22 мая.

По данным следствия, он со своей банковской карты перевел деньги на проживание террористам. Также обвиняемый после нападения перечислил денежные средства одному из исполнителей преступления.

Следователь предъявил обвинение Юсуфзоде по статье 205 («Террористический акт») Уголовного кодекса РФ. В настоящее время по делу проходят десять фигурантов. Также он отсидел административный арест сроком 12 суток за неповиновение полиции.

