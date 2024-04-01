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17:13, 1 апреля 2024Силовые структуры

Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

СК просит арестовать Якубджони Юсуфзоды по делу о теракте в «Крокусе»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Следователи просят арестовать Якубджони Юсуфзоды по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, он со своей банковской карты перевел деньги на проживание террористов. Также обвиняемый после нападения перечислил денежные средства одному из исполнителей преступления.

Следователь предъявил обвинение Юсуфзоде по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). В настоящее время по делу проходят десять фигурантов.

Мосгорсуд 3 апреля рассмотрит апелляционную жалобу 64-летнего Исроила Исломова, арестованного по делу о теракте. Он считает незаконным решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также арест обжаловали его сын Аминчон и Алишер Касимов.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта, перед началом выступления группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, а затем подожгли помещение.

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      Любовь Ширижик
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