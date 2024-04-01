Назначена дата рассмотрения жалобы на арест фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Мосгорсуд 3 апреля рассмотрит жалобу на арест Исломова по теракту в «Крокусе»

Мосгорсуд назначил на 3 апреля рассмотрение апелляционной жалобы Исроила Исломова, арестованного по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом РИА Новости сообщили в суде.

64-летний фигурант дела считает незаконным решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также арест обжаловали его сын Аминчон и Алишер Касимов. Заседания по их жалобам пока не назначены.

Они были заключены под стражу Басманным судом Москвы. Следствие считает, что Исломов вместе с двумя сыновьями продал террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором они пытались скрыться после стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Касимов, по данным правоохранительных органов, сдал квартиру одному из исполнителей теракта — Шамсутдину Фаридуни (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта, перед началом выступления группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, а затем подожгли помещение.