Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исроил Исломов обжаловал свой арест

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Исроил Исломов обжаловал свой арест. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Исроил Исломов стал вторым обвиняемым по этому делу, кто решил оспорить свое нахождение под стражей. Ранее это сделал его брат Аминчон.

Братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил Исломов обвиняются по пункту «б» части 3 статьи 205 («Теракт в составе организованной группы, который повлек смерть человека») УК РФ. По версии следствия, все трое оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал ее.