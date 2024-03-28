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15:59, 28 марта 2024Силовые структуры

Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исроил Исломов обжаловал свой арест

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Исроил Исломов обжаловал свой арест. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Исроил Исломов стал вторым обвиняемым по этому делу, кто решил оспорить свое нахождение под стражей. Ранее это сделал его брат Аминчон.

Братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил Исломов обвиняются по пункту «б» части 3 статьи 205 («Теракт в составе организованной группы, который повлек смерть человека») УК РФ. По версии следствия, все трое оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал ее.

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