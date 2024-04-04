Суд рассмотрит жалобу фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд 15 апреля рассмотрит жалобу на арест Исломова по делу о теракте в «Крокусе»

Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Начало событий в новости Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Мосгорсуд 15 апреля рассмотрит жалобу на арест фигуранта уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» Диловара Исломова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

По данным следствия, именно он продал тот самый белый автомобиль Renault террористам, на котором они пытались скрыться после нападения. Таким образом, фигурант является соучастником преступления. Следствие считает, что Исломова привлек один из ранее арестованных стрелков — Шамсидин Фаридуни (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

25 марта Басманный суд Москвы арестовал Исломова до 22 мая.

Ранее отец фигуранта Исроил Исломов, также являющийся арестованным по делу об участии в теракте в «Крокусе» подавал аналогичную жалобу. Однако суд отклонил ее.