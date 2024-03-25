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18:50, 25 марта 2024Силовые структуры

Одного из трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» арестовали

Суд в Москве арестовал до 22 мая Диловара Исломова по делу о теракте в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Басманный суд Москвы арестовал одного из трех новых фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Участник организации теракта — Диловар Исломов — пробудет под стражей до 22 мая. Он обвиняется по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным следствия, Исломова для совершения теракта привлек один из ранее арестованных стрелков — Шамсидин Фаридуни – не позднее 11 марта. Незадолго до этого мужчина привлек в состав организованной группы и его брата, Аминчона Исломова.

Как стало известно Telegram-каналу «112», именно Исломовы продали террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором они пытались скрыться после стрельбы в «Крокусе». Материалы в отношении фигурантов поступили в Басманный суд 25 марта.

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      Олеся Мицкевич
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