Раскрыта роль трех задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

«112»: задержанные Исломовы продали напавшим на «Крокус» автомобиль Renault

Трое мужчин с фамилией Исломовы продали террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором они пытались скрыться после стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл». Роль задержанных раскрыл Telegram-канал «112».

По данным канала, это была та самая машина, на которой злоумышленники планировали пересечь границу с Украиной. Как еще задержанные участвовали в организации теракта в Красногорске, пока не уточняется.

Еще три материала в отношении фигурантов дела о теракте в «Крокусе» поступили в Басманный суд Москвы ранее 25 марта. Обвиняемых Аминчона Исломова и Диловара Исломова, а также подозреваемого Исроила Исломова попросили арестовать следователи.