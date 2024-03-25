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18:17, 25 марта 2024Силовые структуры

Раскрыта роль трех задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

«112»: задержанные Исломовы продали напавшим на «Крокус» автомобиль Renault
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Ostorozhno Novosti / Reuters

Трое мужчин с фамилией Исломовы продали террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором они пытались скрыться после стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл». Роль задержанных раскрыл Telegram-канал «112».

По данным канала, это была та самая машина, на которой злоумышленники планировали пересечь границу с Украиной. Как еще задержанные участвовали в организации теракта в Красногорске, пока не уточняется.

Еще три материала в отношении фигурантов дела о теракте в «Крокусе» поступили в Басманный суд Москвы ранее 25 марта. Обвиняемых Аминчона Исломова и Диловара Исломова, а также подозреваемого Исроила Исломова попросили арестовать следователи.

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