Обвинение попросило суд продлить арест фигуранту по делу о теракте в «Крокусе»

В суд Москвы поступило заявление о продлении ареста Аминчону Исламову

Начало событий в новости Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов работал раньше водителем автобуса

В Басманный суд Москвы поступило первое ходатайство о продлении ареста Аминчону Исламову (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) — фигуранту дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В ближайшее время в суд поступят заявления о продлении срока ареста и другим фигурантам дела о теракте в «Крокусе». На данный момент все обвиняемые арестованы до 22 мая.

33-летний Аминчон Исломов работал водителем автобуса в Твери. Он, а также его брат и отец продали террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором они пытались скрыться после стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл».