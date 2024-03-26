Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов работал раньше водителем автобуса

Фигурант дела о теракте Аминчон Исломов работал ранее водителем автобуса в Твери

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» — 33-летний таксист Аминчон Исломов — работал в прошлом году водителем автобуса в Твери. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте Московского районного суда Твери удалось найти протокол в отношении Исломова. В 2023 году он экстренно затормозил, и пассажир упал. В итоге водитель был оштрафован на десять тысяч рублей.

Ранее во время слушания Исломов отверг предъявленные обвинения в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Суд арестовал мужчину до 22 мая. Такую же меру пресечения избрали для его брата Диловара и отца Исроила Исломовых.

Исломовы продали террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором те пытались скрыться после совершения теракта.