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11:07, 26 марта 2024Силовые структуры

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов работал раньше водителем автобуса

Фигурант дела о теракте Аминчон Исломов работал ранее водителем автобуса в Твери
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Аминчон Исломов

Аминчон Исломов. Фото: АГН «Москва»

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» — 33-летний таксист Аминчон Исломов — работал в прошлом году водителем автобуса в Твери. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте Московского районного суда Твери удалось найти протокол в отношении Исломова. В 2023 году он экстренно затормозил, и пассажир упал. В итоге водитель был оштрафован на десять тысяч рублей.

Ранее во время слушания Исломов отверг предъявленные обвинения в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Суд арестовал мужчину до 22 мая. Такую же меру пресечения избрали для его брата Диловара и отца Исроила Исломовых.

Исломовы продали террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором те пытались скрыться после совершения теракта.

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      Екатерина Кашурникова
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