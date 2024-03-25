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19:29, 25 марта 2024Силовые структуры

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов заявил о своей невиновности
Аминчон Исломов

Аминчон Исломов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» — 33-летний таксист Аминчон Исломов — заявил в суде о своей невиновности. Об этом сообщает ТАСС.

Во время слушания Исломов отверг предъявленные обвинения в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд арестовал мужчину до 22 мая. Такую же меру пресечения избрали для его брата Диловара и отца Исроила Исломовых. Как стало известно Telegram-каналу «112», Исломовы продали террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором те пытались скрыться после совершения теракта.

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      Илона Палей
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