Фигурант дела о теракте в «Крокусе» отверг обвинения

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Аминчон Исломов заявил о своей невиновности

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» — 33-летний таксист Аминчон Исломов — заявил в суде о своей невиновности. Об этом сообщает ТАСС.

Во время слушания Исломов отверг предъявленные обвинения в преступлении по пункту «б» части 3 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ.

Ранее сообщалось, что суд арестовал мужчину до 22 мая. Такую же меру пресечения избрали для его брата Диловара и отца Исроила Исломовых. Как стало известно Telegram-каналу «112», Исломовы продали террористам тот самый белый автомобиль Renault, на котором те пытались скрыться после совершения теракта.