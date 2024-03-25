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17:38, 25 марта 2024Силовые структуры

В суд поступило еще три материала против фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Суд рассмотрит материал об аресте еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фото: Yulia Morozova / Reuters

В Басманный суд Москвы поступило еще три материала в отношении фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Обвиняемых Аминчона Исломова и Диловара Исломова, а также подозреваемого Исроила Исломова просят арестовать. Отмечается, что это двое братьев и их отец.

Как уточняет Telegram-канал «112», накануне мужчин вызвали на допрос в Следственный комитет России. После чего задержали.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел в пятницу, 22 марта, перед началом выступления группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу, а затем подожгли помещение. По последним данным, пострадали 182 человека, 137 спасти не удалось.

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      Екатерина Кашурникова
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