Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло
Минздрав Подмосковья: при теракте в «Крокус Сити Холле» пострадали 182 человека
Число пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» снова возросло. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Подмосковья.
Ведомством был обновлен список пострадавших. Теперь в нем числится 182 человека.
Ранее стало известно, что спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций России после теракта разобрали больше 400 кубометров обрушившихся конструкций в здании «Крокус Сити Холла». Для разбора завалов применяют специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты.