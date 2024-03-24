Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло

Минздрав Подмосковья: при теракте в «Крокус Сити Холле» пострадали 182 человека

Число пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» снова возросло. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Подмосковья.

Ведомством был обновлен список пострадавших. Теперь в нем числится 182 человека.

Ранее стало известно, что спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций России после теракта разобрали больше 400 кубометров обрушившихся конструкций в здании «Крокус Сити Холла». Для разбора завалов применяют специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты.