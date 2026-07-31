Уставший россиянин решил своей кровью заработать отпуск

Петербуржца отдали под суд за аферу с ложной сдачей крови ради отпуска

В Петербурге прокуратура отдала под суд 42-летнего местного жителя, обвиняемого в афере со сдачей крови ради отпуска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петербуржца, которое рассмотрит по существу Фрунзенский районный суд.

По версии следствия, в июле 2024 года мужчина представил работодателю четыре поддельные медицинские справки о сдаче крови. На их основании ему предоставили оплачиваемые дни отпуска. Позже мошенничество вскрылось, оказалось, что кровь он не сдавал. Ущерб работодателю оценили в 27 тысяч рублей.

Обвиняемый вину признал и пояснил, что устал, а отпуск по графику был еще не скоро.

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