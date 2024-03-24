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19:00, 24 марта 2024Россия

Спасатели разобрали больше 400 кубометров обрушившихся конструкций «Крокуса»

В здании «Крокус Сити Холла» спасатели МЧС разобрали 400 кубометров конструкций

Кадр: МЧС России

Спасатели Министерства чрезвычайных ситуаций России (МЧС) после теракта разобрали больше 400 кубометров обрушившихся конструкций в здании «Крокус Сити Холла». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Для разбора завалов, уточнили в МЧС, применяются специализированные робототехнические комплексы и кинологические расчеты. В работах на месте задействованы более 300 человек и 154 единицы техники.

Кроме того, с населением продолжает работу команда психологов министерства. Всего, рассказали в МЧС, на горячую линию ведомства 8-800-775-17-17 после теракта поступило более 1 600 обращений.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура. В деятельности охраны площадки Генпрокуратура нарушений не нашла.

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      Александра Лисица
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