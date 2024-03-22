Неизвестные расстреляли посетителей «Крокус Сити Холл», загнанных в угол

Неизвестные расстреляли загнанных в угол посетителей «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, следует из записи, опубликованной Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как пятеро мужчин в камуфляжной форме стреляют по людям. Предварительно, погибли 15 человек.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу перед концертом группы «Пикник». 50 человек пострадали. К месту ЧП направили подразделения СОБР и ОМОН.