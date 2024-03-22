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20:46, 22 марта 2024Силовые структуры

Раскрыто число пострадавших во время нападения на концертный зал в Москве

«112»: 50 человек пострадали и 10 погибли при нападении на «Крокус Сити Холл»

Кадр: Telegram-канал Mash

Примерно 50 человек пострадали и свыше десяти 10 погибли в результате нападения вооруженных людей на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве, сообщает Telegram-канал «112».

Среди пострадавших нет музыкантов группы «Пикник», перед концертом которой произошло вооруженное нападение.

Очевидцы сообщают о троих мужчинах в камуфляжной форме с автоматическим оружием. Также известно, что стрельба сопровождалась взрывом. Сейчас в концертном зале пожар.

К месту ЧП направляются подразделения СОБР и ОМОН.

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      Любовь Ширижик
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