Раскрыто число пострадавших во время нападения на концертный зал в Москве

«112»: 50 человек пострадали и 10 погибли при нападении на «Крокус Сити Холл»

Примерно 50 человек пострадали и свыше десяти 10 погибли в результате нападения вооруженных людей на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Москве, сообщает Telegram-канал «112».

Среди пострадавших нет музыкантов группы «Пикник», перед концертом которой произошло вооруженное нападение.

Очевидцы сообщают о троих мужчинах в камуфляжной форме с автоматическим оружием. Также известно, что стрельба сопровождалась взрывом. Сейчас в концертном зале пожар.

К месту ЧП направляются подразделения СОБР и ОМОН.