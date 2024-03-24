Генпрокуратура проверила деятельность охраны «Крокуса»

Генпрокуратура не нашла нарушений в деятельности ЧОП, охранявшего «Крокус»

Генпрокуратура проверила деятельность сотрудников ЧОП, охранявших «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта. Об этом сообщил изданию Baza источник.

По результатам проверки нарушений закона не нашли. Кроме того, добавил близкий к ведомству собеседник издания, в законе нет требований, чтобы на таких массовых мероприятиях присутствовала вооруженная охрана. Из этого следует, что охранники не обязаны были иметь огнестрельное оружие.

Ранее стало известно, что террористы могли изучать планировку «Крокуса» за две недели до теракта. Посетительница площадки Наталья рассказала, что 7 марта приехала туда на выступление оперного певца Алессандро Сафина и у входа заметила группу бородатых мужчин в зеленой и песочной одежде.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.