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17:57, 24 марта 2024Россия

Террористов заметили в «Крокусе» за две недели до нападения

Гостья «Крокуса» Наталья: террористы изучали планировку концертного зала заранее
СюжетПожары в России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Планировку концертного зала и расположение постов охраны «Крокус Сити Холла» террористы могли изучать заранее — за две недели до нападения. Об этом посетительница площадки Наталья рассказала в беседе с Telegram-каналом Mash.

7 марта, по словам Натальи, она приехала в «Крокус» на выступление оперного певца Алессандро Сафина и у входа заметила группу бородатых мужчин в зеленой и песочной одежде. Одного из мужчин снимал фотограф — этим мужчиной оказался 25-летний Фариддун Шамсутдин. Остальные трое, по словам гостьи площадки, стояли рядом, смеялись и общались на иностранном языке.

После концерта Наталья увидела группу мужчин на втором этаже здания и обратила внимание на то, что один из них пристально за ней наблюдал. Девушка приняла мужчин за сотрудников концертного зала, однако после увидела фотографии террористов в средствах массовой информации и узнала в них посетителей «Крокуса».

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

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      Александра Лисица
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