Режиссер «Тараса Бульбы» нашел неожиданное определение обвинениям от СБУ

Режиссер Владимир Бортко: Обвинения СБУ это прошлогодний снег

Режиссер Владимир Бортко высказался на тему обвинений Службы безопасности Украины (СБУ), которые были выдвинуты в его адрес. Его слова передает ТАСС.

«Меня это волнует как прошлогодний снег», — заявил кинематографист, известный такими работами, как «Собачье сердце», «Тарас Бульба» и сериалами «Бандитский Петербург» и «Мастер и Маргарита».

СБУ открыла досудебное расследование в отношении Бортко по статьям о пропаганде войны и оправдании военной агрессии. В ведомстве отметили, что режиссер призывал к ядерным ударам по Украине.

Ранее Бортко прокомментировал идею снять ремейк «Бандитского Петербурга».