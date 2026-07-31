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12:41, 31 июля 2026 (обновлено: 12:57, 31 июля 2026)Культура

Режиссер «Тараса Бульбы» нашел неожиданное определение обвинениям от СБУ

Режиссер Владимир Бортко: Обвинения СБУ это прошлогодний снег
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Режиссер Владимир Бортко высказался на тему обвинений Службы безопасности Украины (СБУ), которые были выдвинуты в его адрес. Его слова передает ТАСС.

«Меня это волнует как прошлогодний снег», — заявил кинематографист, известный такими работами, как «Собачье сердце», «Тарас Бульба» и сериалами «Бандитский Петербург» и «Мастер и Маргарита».

СБУ открыла досудебное расследование в отношении Бортко по статьям о пропаганде войны и оправдании военной агрессии. В ведомстве отметили, что режиссер призывал к ядерным ударам по Украине.

Ранее Бортко прокомментировал идею снять ремейк «Бандитского Петербурга».

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