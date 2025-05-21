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20:51, 21 мая 2025Культура

Создатель «Бандитского Петербурга» высказался о ремейке

Автор «Бандитского Петербурга» Бортко заявил, что не знает, кто снимет ремейк
Андрей Шеньшаков

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Создатель оригинального культового телесериала «Бандитский Петербург» Владимир Бортко признался, что не знает подробностей готовящегося ремейка. Его слова передает агентство ТАСС.

По словам Бортко, он не в курсе подробностей проекта, который готовится снимать телеканал РЕН ТВ, а сам режиссер сейчас занимается написанием сценария к нему.

«Мне никто ничего не говорил про этот сериал, хотя я там сам сценарист», — сообщил постановщик.

О том, что популярный сериал «Бандитский Петербург», который выходил на телеэкранах в 2000-х годах, получит продолжение или ремейк, стало известно в 2023 году. Однако до сих пор никаких подробностей картины не раскрывалось.

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