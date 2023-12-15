Сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение спустя 20 лет

Детективный сериал «Бандитский Петербург», который выходил на российские экраны в 2000-х, получит продолжение. Об этом сообщает «Сноб».

Проектом под названием «Бандитский Петербург. 20 лет спустя» занимались авторы книги, которая легла в основу оригинального сериала, Андрей Константинов и Игорь Шушарин. О разработке продолжения создатели «Бандитского Петербурга» договорились несколько месяцев назад и успели написать 21 эпизод проекта к тому моменту, когда Константинова не стало.

Шушарин отметил, что самостоятельно допишет финал сериала. Действия проекта будут разворачиваться в 2013 году, главными героями станут журналист Обнорский и прокурор Поспелова. О дате премьеры «Бандитского Петербурга. 20 лет спустя» пока не сообщается.

Ранее стало известно, что сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» будет продлен на второй сезон, премьера которого состоится весной 2024 года.