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16:54, 15 декабря 2023Культура

Сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение

Сериал «Бандитский Петербург» получит продолжение спустя 20 лет

Кадр: Сериал «Бандитский Петербург»

Детективный сериал «Бандитский Петербург», который выходил на российские экраны в 2000-х, получит продолжение. Об этом сообщает «Сноб».

Проектом под названием «Бандитский Петербург. 20 лет спустя» занимались авторы книги, которая легла в основу оригинального сериала, Андрей Константинов и Игорь Шушарин. О разработке продолжения создатели «Бандитского Петербурга» договорились несколько месяцев назад и успели написать 21 эпизод проекта к тому моменту, когда Константинова не стало.

Шушарин отметил, что самостоятельно допишет финал сериала. Действия проекта будут разворачиваться в 2013 году, главными героями станут журналист Обнорский и прокурор Поспелова. О дате премьеры «Бандитского Петербурга. 20 лет спустя» пока не сообщается.

Ранее стало известно, что сериал «Слово пацана: кровь на асфальте» будет продлен на второй сезон, премьера которого состоится весной 2024 года.

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      Анастасия Астахова
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