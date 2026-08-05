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09:48, 5 августа 2026Моя страна

Россиянин с парализованными ногами переплыл Байкал и установил мировой рекорд

Россиянин Кочнев с переломом позвоночника переплыл Байкал без гидрокостюма
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Курсант военной академии в один миг потерял все, но в результате нашел себя совершенно в другом занятии. Историю россиянина Виталия Кочнева, получившего перелом позвоночника, заново нашедшего себя и переплывшего Байкал с парализованными ногами, рассказывает «КП-Иркутск».

В 1995 году тогда еще 25-летний парень получил серьезную травму, упав с высоты. Долгие годы он проходил реабилитацию, срывался на алкоголь и думал, что инвалидность первой группы — это приговор. Однако в какой-то момент знакомый напомнил ему о его увлечениях в молодости, среди которых было плавание.

«Он предложил мне попробовать себя в паралимпийском спорте. И я последовал этому совету. Нашел тренера, начал заниматься в бассейне. Результат не заставил себя ждать: уже в 2006 году я стал чемпионом России и установил рекорд страны», — вспоминает Кочнев.

Спустя какое-то время мужчина встретил человека, который предложил ему попробовать себя в зимнем плавании на открытой воде. Тогда первым серьезным вызовом для него стал переплыв по Амурскому заливу. При этом дистанцию спортсмен проходил после ДТП, в котором он сломал ребро, и одна его рука совсем не работала. Так, только на одной рабочей руке Виталий проплыл 12 километров. А далее были соревнования в Кубке Большой Невы, в Кубке Арктики, а также этапы Кубка мира в Петрозаводске, Елгаве и других городах.

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В сентябре прошлого года Кочнев принял участие в заплыве «Арктический рубеж», преодолев 80 километров по Карскому морю без гидрокостюма. Через полгода, в марте 2026-го, состоялся заплыв в Антарктиде. Тогда температура воды составляла всего плюс 1,9 градуса и он плыл, пока не потерял сознание. В тот день спортсмен установил сразу три мировых рекорда: как первый заплыв человека с инвалидностью в ледяной воде у берегов Антарктиды, первое преодоление дистанции 900 метров и первое нахождение в ледяной воде Антарктиды в течение 18 минут 25 секунд.

Новой дистанцией стал Байкал, куда параатлету помогли попасть волонтеры

В водах самого глубокого озера на планете мужчина снова оказался без гидрокостюма. Температура воды была от 13,9 до 16,6 градуса, а возле Листвянки и вовсе около 4 градусов. При этом он плыл в составе команды в эстафете, а его личная дистанция из трех этапов суммарно составила 3986 метров за 79 минут (согласно протоколу).

В каждом месте своя энергетика. Я плавал в разных морях и океанах. Но Байкал — это благодать. Вода холодная, но мягкая, чистая, приятная. Мне даже показалось, что она сладкая, чуть-чуть

Виталий Кочневпараатлет

Итогом этого заплыва стало сразу два рекорда России: Виталий Кочнев стал первым человеком с инвалидностью, кто переплыл Байкал, и первым, кто сделал это без гидрокостюма на таком отрезке.

Ранее 61-летний житель Екатеринбурга Сергей Бобошин проплыл под водой 200 метров и стал чемпионом мира по фридайвингу.

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