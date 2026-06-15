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20:04, 15 июня 2026Моя страна

61-летний россиянин проплыл под водой 200 метров и стал чемпионом мира по фридайвингу

Житель Екатеринбурга Сергей Бобошин выступил в Сербии и стал чемпионом мира по фридайвингу
Мария Винар

Фото: aldarinho / Shutterstock / Fotodom

Житель Екатеринбурга Сергей Бобошин стал чемпионом мира по фридайвингу. Об этом пишет KP.RU.

61-летний россиянин прилетел в город Нови-Сад в Сербии и принял участие в чемпионате по фридайвингу, который проводился по правилам Всемирной конфедерации подводной деятельности (CMAS). Мужчина выступил в категории под названием Masters M2: он соревновался в нырянии под воду в длину и в нырянии в ластах среди атлетов от 60 до 69 лет.

«Я плыл двумя стилями. Во-первых, брасом — то есть без ласт, без дополнительных приспособлений. Проплыл 175 метров. До этого мировой рекорд был 138,5 метра. Также я плыл в ластах. Проплыл 200 метров. До этого мировой рекорд был 165 метров», — объяснил собеседник издания.

Также в беседе с журналистами Бобошин рассказал, что начал готовиться к чемпионату два года назад. По его словам, он занимался три раза в неделю по три часа. Спортсмен отметил, что для такого вида спорта нужна большая сила воли. «Воздуха не хватало катастрофически. Хотелось всплыть, тем более что я примерно понимал пройденное расстояние и знал, что мировой рекорд уже достигнут. Но я подумал: "Сегодня же День России. Надо сделать так, чтобы рекорд был наш и надолго!"» — заключил он.

Ранее сообщалось, что врач-рентгенолог Подгоренской районной больницы в Воронежской области установил новый мировой рекорд в подтягивании.

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